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Политика

Председателем Молодёжной палаты при Гордуме Нижнего Новгорода стала Анастасия Золотова

24 марта 2023 12:24  [79] Политика
Анастасия Золотова

Анастасия Золотова

Молодёжная палата при Думе Нижнего Новгорода 23 марта провела своё первое заседание.

Напомним, итоги конкурса по формированию Молодёжной палаты VI созыва были подведены 1 марта. В обновлённый состав вошли 35 человек.

Приветствуя новых членов палаты, председатель Гордумы Олег Лавричев поздравил их с успешным прохождением конкурсного отбора и защитой проектов.

Он подчеркнул, что теперь ребята должны стать настоящей слаженной командой, чтобы достигать высоких результатов и сохранить все лучшее, что было наработано.

Олег Лавричев пожелал членам Молодёжной палаты выстроить тесное взаимодействие с коллегами по Молодёжному парламенту при Заксобрании Нижегородской области, с депутатами городской Думы и профильными департаментами администрации города для успешной реализации своих инициатив. Кром етого, он пригласил их к активному участию в работе постоянных комиссий Гордумы.

"Мы вам всемерно поможем и поддержим, будем стараться, чтобы вы почувствовали полезность вашей работой", – заключил Олег Лавричев.

После напутственных слов со стороны депутатов спикер Гордумы вручил участникам заседания удостоверения и нагрудные знаки членов Молодёжной палаты.

В ходе заседания был утверждён регламент работы и новая структура палаты, а также состав постоянных комиссий.

В результате тайного голосования председателем Молодёжной палаты выбрали Анастасию Золотову, а её заместителями стали Дарья Строкина и Николай Шечков.

Председателем Городского совета при Молодёжной палате выбран Роман Макаров.

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Теги:
Гордума Молодежь
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