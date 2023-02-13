Председателем Молодёжной палаты при Гордуме Нижнего Новгорода стала Анастасия Золотова Политика

Анастасия Золотова

Молодёжная палата при Думе Нижнего Новгорода 23 марта провела своё первое заседание.

Напомним, итоги конкурса по формированию Молодёжной палаты VI созыва были подведены 1 марта. В обновлённый состав вошли 35 человек.

Приветствуя новых членов палаты, председатель Гордумы Олег Лавричев поздравил их с успешным прохождением конкурсного отбора и защитой проектов.

Он подчеркнул, что теперь ребята должны стать настоящей слаженной командой, чтобы достигать высоких результатов и сохранить все лучшее, что было наработано.

Олег Лавричев пожелал членам Молодёжной палаты выстроить тесное взаимодействие с коллегами по Молодёжному парламенту при Заксобрании Нижегородской области, с депутатами городской Думы и профильными департаментами администрации города для успешной реализации своих инициатив. Кром етого, он пригласил их к активному участию в работе постоянных комиссий Гордумы.

"Мы вам всемерно поможем и поддержим, будем стараться, чтобы вы почувствовали полезность вашей работой", – заключил Олег Лавричев.

После напутственных слов со стороны депутатов спикер Гордумы вручил участникам заседания удостоверения и нагрудные знаки членов Молодёжной палаты.

В ходе заседания был утверждён регламент работы и новая структура палаты, а также состав постоянных комиссий.

В результате тайного голосования председателем Молодёжной палаты выбрали Анастасию Золотову, а её заместителями стали Дарья Строкина и Николай Шечков.

Председателем Городского совета при Молодёжной палате выбран Роман Макаров.