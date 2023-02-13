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Крота-символа строительства метро в Нижнем Новгороде назвали Метровичем. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, в течение двух недель в голосовании по выбору имени приняли участие более 3600 человек.
За Метровича свой голос отдали 39% проголосовавших, на втором месте расположился Метроша с 28% голосов, на третьем - Метрофан с 18 процентами.
"И это символично, потому что Метрович — это солидно, звучно и ещё так знакомо: сколько их на стройплощадках страны — Петровичей, Иванычей и Андреичей", - отметили в ГУММиД.
Ранее сообщалось, что полное благоустройство проведут на участке улицы Родионова после завершения строительства метро.
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