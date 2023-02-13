Рейс Нижний Новгород – Анталия авиакомпании Corendon Airlines отменен 26 марта
Рейс Нижний Новгород – Анталия авиакомпании Corendon Airlines отменен 26 марта, сообщается на сайте нижегородского аэропорта Стригино.
Отметим, что рейс ХС-8412 был запланирован на 15:15 с прибытием в пункт назначения в 19:15.
О причинах отмены рейса пока не сообщается.
Кроме того, 26 марта в Международном аэропорту Нижнего Новгорода задержан рейс А4-9198 в Москву авиакомпании "Азимут".
Напомним, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines в сентябре 2022 года приступила к полетам из Нижнего Новгорода.
Рейсы выполнялись несколько раз в неделю в рамках чартерной программы в составе пакетных туров.
Ранее сообщалось, что Аэрофлот 27 апреля запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью.
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