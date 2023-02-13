Голосование за инициативы проекта "Вам решать!"
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
Гастрофестиваль "Да, шеф" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-6 августа
Нижегородские медики - о вреде вейпов и курительных жидкостей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2023 11:04  [42] Праздничная иллюминация ко Дню Росгвардии появится на телебашне в Нижнем Новгороде
27 марта 2023 10:16  [90] Энергетики "Т Плюс" рассказали старшеклассникам нижегородского лицея №38 о профессии энергетика и молодежной политике компании
27 марта 2023 09:58  [103] Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде начнется 5 апреля
27 марта 2023 09:28  [137] Наплавной мост через Оку в городе Павлово демонтируют из-за подъема уровня воды
27 марта 2023 09:10  [114] Евгений Люлин: "В Нижегородской области была создана уникальная театральная среда, сложились большие традиции"
27 марта 2023 08:55  [114] Глеб Никитин: "Росгвардия стала одной из важнейших составляющих правоохранительной системы нашей страны"
26 марта 2023 16:09  [300] Федор Конюхов и нижегородец Иван Меняйло установили новый мировой рекорд на воздушном шаре
26 марта 2023 15:55  [259] Два моста затопили паводковые воды 26 марта в Нижегородской области
26 марта 2023 15:32  [255] Нижегородцы до 1 апреля могут заявить о льготах по имущественным налогам за 2022 год
26 марта 2023 14:20  [292] Два новых трамвая "МиНиН" вышли на маршрут в Нижнем Новгороде
Общество

Праздничная иллюминация ко Дню Росгвардии появится на телебашне в Нижнем Новгороде

27 марта 2023 11:04  [42] Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Праздничная иллюминация ко Дню Росгвардии появится на телебашне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, архитектурно-художественную подсветку можно будет увидеть сегодня с 19:00 до 22:00.

На гранях телебашни появятся сменяющие друг друга световые изображения российского триколора и флага Росгвардии.

Напомним, День войск национальной гвардии РФ установлен 27 марта указом президента России в 2017 году. 

Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде начнет транслировать данные о погоде.

Также напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники телебашня
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph