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Праздничная иллюминация ко Дню Росгвардии появится на телебашне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.
Согласно информации, архитектурно-художественную подсветку можно будет увидеть сегодня с 19:00 до 22:00.
На гранях телебашни появятся сменяющие друг друга световые изображения российского триколора и флага Росгвардии.
Напомним, День войск национальной гвардии РФ установлен 27 марта указом президента России в 2017 году.
Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде начнет транслировать данные о погоде.
Также напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.
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