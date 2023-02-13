Праздничная иллюминация ко Дню Росгвардии появится на телебашне в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Праздничная иллюминация ко Дню Росгвардии появится на телебашне в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, архитектурно-художественную подсветку можно будет увидеть сегодня с 19:00 до 22:00.

На гранях телебашни появятся сменяющие друг друга световые изображения российского триколора и флага Росгвардии.

Напомним, День войск национальной гвардии РФ установлен 27 марта указом президента России в 2017 году.

Ранее сообщалось, что телебашня в Нижнем Новгороде начнет транслировать данные о погоде.

Также напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.