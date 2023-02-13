Уже второй рейс авиакомпании Corendon Airlines отменен из Нижнего Новгорода в Анталию Общество

Уже второй за два дня рейс авиакомпании Corendon Airlines отменен из Нижнего Новгорода в Анталию.

Рейс турецкой авиакомпании ХС–8402 Нижний Новгород – Анталия отменен 27 марта, сообщается на сайте аэропорта. Борт должен был вылететь на турецкий курорт в 15:15 и прибыть в пункт назначения в 19:15. Однако он был отменен, как и рейс данной авиакомпании накануне.

Пока нет информации о причинах отмены рейсов.

Как сообщалось ранее, рейс ХС-8412 Нижний Новгород – Анталия авиакомпании Corendon Airlines отменен 26 марта.

Напомним, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines в сентябре 2022 года приступила к полетам из Нижнего Новгорода.

Рейсы выполнялись несколько раз в неделю в рамках чартерной программы в составе пакетных туров.