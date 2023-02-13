Гастрофестиваль "Да, шеф" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-6 августа
Уличных художников приглашают к участию в фестивале "ФормART"
НГХМ стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2023 13:51  [70] Уже второй рейс авиакомпании Corendon Airlines отменен из Нижнего Новгорода в Анталию
27 марта 2023 13:33  [168] Почти 4 тысячи мертвой рыбы обнаружено на берегах Светлояра
27 марта 2023 13:08  [96] Проект строительства в Нижнем Новгороде лаборатории для изучения инфекций прошел госэкспертизу
27 марта 2023 12:56  [115] Нижегородцы с 1 апреля смогут подать заявление на зачисление ребенка в школу через портал Госуслуги
27 марта 2023 12:40  [129] Магазины Leroy Merlin в России продолжат работу в обычном режиме
27 марта 2023 12:17  [141] Почти 3 тысячи бюджетных мест открыто в Университете Лобачевского в 2023 году
27 марта 2023 11:58  [117] Михаил Шатилов провел урок для нижегородских школьников в рамках проекта "Я – для города, город – для меня"
27 марта 2023 11:31  [129] ПАО "ГАЗ" возместил более 1,2 млн рублей ущерба за причинение вреда почвам в Нижегородской области
27 марта 2023 11:17  [175] Транспортная прокуратура начала проверку по факту возвращения самолета в аэропорт Нижнего Новгорода
27 марта 2023 11:04  [132] Праздничная иллюминация ко Дню Росгвардии появится на телебашне в Нижнем Новгороде
Общество

Уже второй рейс авиакомпании Corendon Airlines отменен из Нижнего Новгорода в Анталию

27 марта 2023 13:51  [70] Общество

Уже второй за два дня рейс авиакомпании Corendon Airlines отменен из Нижнего Новгорода в Анталию.

Рейс турецкой авиакомпании ХС–8402 Нижний Новгород – Анталия отменен 27 марта, сообщается на сайте аэропорта. Борт должен был вылететь на турецкий курорт в 15:15 и прибыть в пункт назначения в 19:15. Однако он был отменен, как и рейс данной авиакомпании накануне.

Пока нет информации о причинах отмены рейсов.

Как сообщалось ранее, рейс ХС-8412 Нижний Новгород – Анталия авиакомпании Corendon Airlines отменен 26 марта.

Напомним, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines в сентябре 2022 года приступила к полетам из Нижнего Новгорода.

Рейсы выполнялись несколько раз в неделю в рамках чартерной программы в составе пакетных туров.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аэропорт Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph