Уже второй рейс авиакомпании Corendon Airlines отменен из Нижнего Новгорода в Анталию

Уже второй за два дня рейс авиакомпании Corendon Airlines отменен из Нижнего Новгорода в Анталию.
Рейс турецкой авиакомпании ХС–8402 Нижний Новгород – Анталия отменен 27 марта, сообщается на сайте аэропорта. Борт должен был вылететь на турецкий курорт в 15:15 и прибыть в пункт назначения в 19:15. Однако он был отменен, как и рейс данной авиакомпании накануне.
Пока нет информации о причинах отмены рейсов.
Как сообщалось ранее, рейс ХС-8412 Нижний Новгород – Анталия авиакомпании Corendon Airlines отменен 26 марта.
Напомним, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines в сентябре 2022 года приступила к полетам из Нижнего Новгорода.
Рейсы выполнялись несколько раз в неделю в рамках чартерной программы в составе пакетных туров.
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