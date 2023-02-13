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Общество

Модернизация планетария им. Гречко в Нижнем Новгороде идет в соответствии с графиком

28 марта 2023 16:34  [83] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Модернизация планетария им. Гречко в Нижнем Новгороде идет в соответствии с графиком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, рабочие на первом и втором этажах уже окрасили потолки, оштукатурили стены, а в некоторых залах появляются новые цветовые решения. 

Также ведется монтаж систем вентиляции и электроснабжения, устройство перегородок, монтаж окон. Ведется подготовка к утеплению фасадов.

Юрий Шалабаев отметил, что некоторые окна для планетария были изготовлены по спецзаказу.

Напомним, модернизация планетария им. Гречко началась в конце декабря 2022 года.

На время работ сеансы Нижегородского планетария проходят в Мининском университете.

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Теги:
капремонт Планетарий
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