Спортсмены из Нижнего Новгорода завоевали десять медалей на первенстве Европы по тайскому боксу

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Нижегородские спортсмены в составе сборной России завоевали 10 медалей на первенстве Европы по тайскому боксу.
Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в мэрии отметили высокие достижения спортсменов и поздравили их с успехом.
По словам мэра, одновременно с турниром в Турции прошли соревнования по тайскому боксу среди молодежи: там также отличился нижегородец. В частности, "золото" взял воспитанник нижегородской школы "Радий" Кирилл Грибов.
Ранее сообщалось, что нижегородец Михаил Малов стал вице-чемпионом Европы по тайскому боксу.
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