Спортсмены из Нижнего Новгорода завоевали десять медалей на первенстве Европы по тайскому боксу Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородские спортсмены в составе сборной России завоевали 10 медалей на первенстве Европы по тайскому боксу.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в мэрии отметили высокие достижения спортсменов и поздравили их с успехом.

По словам мэра, одновременно с турниром в Турции прошли соревнования по тайскому боксу среди молодежи: там также отличился нижегородец. В частности, "золото" взял воспитанник нижегородской школы "Радий" Кирилл Грибов.

Ранее сообщалось, что нижегородец Михаил Малов стал вице-чемпионом Европы по тайскому боксу.