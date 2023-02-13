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Спорт

Спортсмены из Нижнего Новгорода завоевали десять медалей на первенстве Европы по тайскому боксу

30 марта 2023 11:44  [74] Спорт
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородские спортсмены в составе сборной России завоевали 10 медалей на первенстве Европы по тайскому боксу.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в мэрии отметили высокие достижения спортсменов и поздравили их с успехом.

По словам мэра, одновременно с турниром в Турции прошли соревнования по тайскому боксу среди молодежи: там также отличился нижегородец. В частности, "золото" взял воспитанник нижегородской школы "Радий" Кирилл Грибов.

Ранее сообщалось, что нижегородец Михаил Малов стал вице-чемпионом Европы по тайскому боксу.

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Теги:
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