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Общество

Несколько десятков жилых домов на Автозаводе были обесточены из-за аварии на электросетях

05 апреля 2023 14:19  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Несколько десятков жилых домов в Автозаводском районе 4 апреля были обесточены из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ООО "Электросети".

Согласно информации, в районе 21:00 - 23:00 в распределительных пунктах электроэнергии на улицах Челюскинцев, Газовской и Дружаева аварийно сработали автоматические выключатели.

Это привело к обесточиванию 35 трансформаторных будок в микрорайонах Соцгород и Северный и нескольких десятков жилых домов.

На место аварии незамедлительно были отправлены технические специалисты, которые устранили причины срабатывания автоматических выключателей.

Отмечается, что время устранения аварии не превысило нормативных показателей.

Напомним, в декабре 2022 года рост тарифа на электроэнергию в Нижегородской области был приостановлен впервые за 15 лет.

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Теги:
Автозаводский район ЖКХ Электроэнергия
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