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Общество

Конкурс на самую чистую территорию "Чисто.Культурно.ТОС" пройдет в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая

05 апреля 2023 18:12  [58] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Конкурс на самую чистую территорию "Чисто.Культурно.ТОС" пройдет в Нижнем Новгороде с 5 апреля по 15 мая. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики мэрии.

Согласно информации, команда-победитель конкурса получит экскурсионную поездку в одно из исторических мест Нижегородской области.

Для участие необходимо собрать команду из шести человек и зарегистрировать ее по ссылке. В анкете нужно указать дату, время и место проведения субботника. Уборку необходимо провести до 15 мая.

В день проведения субботника сфотографировать территории уборки до/после, с одного ракурса, позволяющего оценить масштаб и объем выполненной работы (без изображения людей и инвентаря). Фотографии до 15 мая необходимо отправить на почту event@anotosnn.ru с указанием команды.

16 мая фотографии опубликуют в группе в соцсети "Вконтакте АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", где жители смогут проголосовать за самые преобразившиеся территории и выбрать лучшие команды.

Восемь команд-победителей будут объявлены 22 мая.

Напомним, в 2022 году в "Чисто.Культурно.ТОС" акции приняли участие более 500 человек, среди которых активисты ТОСов и соседских центров, школьники и местные жители. С 16 по 30 апреля они провели субботники на 42 объектах.

Также ранее сообщалось, что общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 22 апреля.

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Теги:
Городское хозяйство Субботник
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