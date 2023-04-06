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Общество

Проект федерального закона о тишине обсудили в нижегородском Заксобрании

06 апреля 2023 14:43  [415] Общество

Комитет по ЖКХ и ТЭК нижегородского Заксобрания на своем внеочередном заседании рассмотрел проект федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации".

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, речь идет об установлении периода времени дл обеспечения тишины и порядка с 22 до 7 часов местного времени каждого субъекта РФ.

Также проектом закона предусмотрены отдельные объекты, где обеспечивается тишина и покой. Среди них, в том числе, жилье, социальные учреждения.

По словам председателя комитета по ЖКХ и ТЭК ЗСНО Владимира Беспалова, в Нижегородской области уже действуют нормы регионального закона о тишине и порядке. Он также отметил, что от региона в проект федерального закона будут предложены поправки.

Ранее сообщалось, что нижегородские парламентарии станут использовать опыт Татарстана по оказанию юридической помощи населению.

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты
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