Проект федерального закона о тишине обсудили в нижегородском Заксобрании Общество

Комитет по ЖКХ и ТЭК нижегородского Заксобрания на своем внеочередном заседании рассмотрел проект федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации".

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, речь идет об установлении периода времени дл обеспечения тишины и порядка с 22 до 7 часов местного времени каждого субъекта РФ.

Также проектом закона предусмотрены отдельные объекты, где обеспечивается тишина и покой. Среди них, в том числе, жилье, социальные учреждения.

По словам председателя комитета по ЖКХ и ТЭК ЗСНО Владимира Беспалова, в Нижегородской области уже действуют нормы регионального закона о тишине и порядке. Он также отметил, что от региона в проект федерального закона будут предложены поправки.

Ранее сообщалось, что нижегородские парламентарии станут использовать опыт Татарстана по оказанию юридической помощи населению.