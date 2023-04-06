Нижегородцы пожаловались на клещей в парке "Швейцария"

Нижегородцы пожаловались на наличие клещей в нижегородском парке "Швейцария". Информация об этом опубликована в официальном паблике общественного пространства в соцсетях.
Так, нижегородка Елена сообщила, что после прогулки в парке обнаружили клеща на дочке.
Сразу несколько человек поинтересовалась у администрации, будет ли производиться противоклещевая обработка территорий.
Представители парка отметили, что знают об этой проблеме, и рассказали, что обработка пространств намечена на середину апреля.
Ранее в департаменте благоустройства администрации города сообщили, что акарицидная обработка всех парков и скверов будет завершена до 31 мая. Специалисты обработают 447,53 га общественных пространств. Также на площади 129,3 га будут обработаны городские леса и муниципальные кладбища площадью 590,28 га.
Напомним, всего в Нижегородской области планируется провести противоклещевую обработку на площади 3600 га.
Также ранее сообщалось, что уже более 20 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области.
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