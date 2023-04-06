Нижегородцы пожаловались на клещей в парке "Швейцария" Общество

Нижегородцы пожаловались на наличие клещей в нижегородском парке "Швейцария". Информация об этом опубликована в официальном паблике общественного пространства в соцсетях.

Так, нижегородка Елена сообщила, что после прогулки в парке обнаружили клеща на дочке.

Сразу несколько человек поинтересовалась у администрации, будет ли производиться противоклещевая обработка территорий.

Представители парка отметили, что знают об этой проблеме, и рассказали, что обработка пространств намечена на середину апреля.

Ранее в департаменте благоустройства администрации города сообщили, что акарицидная обработка всех парков и скверов будет завершена до 31 мая. Специалисты обработают 447,53 га общественных пространств. Также на площади 129,3 га будут обработаны городские леса и муниципальные кладбища площадью 590,28 га.

Напомним, всего в Нижегородской области планируется провести противоклещевую обработку на площади 3600 га.

Также ранее сообщалось, что уже более 20 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области.