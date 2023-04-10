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Общество

Председатель ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко осмотрел строительные площадки на двух этапах трассы М-12

10 апреля 2023 10:58  [158] Общество
Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко осмотрел строительные площадки на двух этапах трассы М-12 в Московской и Владимирской областях.

В связи с предстоящим через полгода открытием участка М-12 от Москвы до Арзамаса строителям автомагистрали было дано поручение перейти на ежесуточные графики работ с ежедневным докладом о выполненных объемах.

Ко Дню строителя на втором пусковом комплексе 0-го этапа в Московской области и на втором пусковом комплексе 1-го этапа должен везде быть уложен асфальт.

На основном ходу М-12 в Московской области стартовала укладка асфальтобетона. На втором пусковом комплексе 0-го этапа в этом году планируется уложить 600 тысяч тонн асфальтобетона.

Президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению по 22,5 км первого пускового комплекса 0-го этапа 8 сентября 2022 года. Всего по территории Подмосковья пройдет 77 км трассы М-12 через 6 муниципалитетов: Балашиху, Люберцы, Павловский Посад, Электросталь, Богородский городской округ и Орехово-Зуево. В этом направлении живет 1,5 млн человек, здесь расположены большие производства, логистические центры. Дорога является дублером одного из самых загруженных направлений – М-7 "Волга". 

С открытием движения по второму пусковому комплексу 0-го этапа транзитный трафик уйдет из Балашихи и Ногинска. На втором пусковом комплексе 1-го этапа М-12 идёт подготовка к укладке асфальтобетона. Там предстоит уложить почти 312 тысяч тонн асфальтобетона. Этот участок протяженностью 32 км идёт от пересечения с федеральной дорогой А-108 "Московское большое кольцо" до М-7. С его запуском автомобилисты смогут ездить в обход Покрова. В декабре 2022 года при участии Президента России было торжественно открыто движение по 48 км (обход Петушков) первого пускового комплекса 1-го этапа.

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Теги:
М-12
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