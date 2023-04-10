Разрушенную брусчатку около администрации Канавинского района восстановят к середине мая Общество

Замена разрушенной брусчатки около здания администрации Канавинского района Нижнего Новгорода запланирована в срок до 15 мая 2023 года. Об этом представители мэрии сообщили на своей странице в соцсети.

Как отметили в муниципалитете, работы на территории Канавинского района уже проходят в рамках месячника по благоустройству.

В том числе, будет восстановлен и тротуар с заменой брусчатки по ул. Октябрьской Революции.

Ранее сообщалось, что коммунальщики проверяют общественные пространства Нижнего Новгорода после зимы.