Разрушенную брусчатку около администрации Канавинского района восстановят к середине мая

Замена разрушенной брусчатки около здания администрации Канавинского района Нижнего Новгорода запланирована в срок до 15 мая 2023 года. Об этом представители мэрии сообщили на своей странице в соцсети.
Как отметили в муниципалитете, работы на территории Канавинского района уже проходят в рамках месячника по благоустройству.
В том числе, будет восстановлен и тротуар с заменой брусчатки по ул. Октябрьской Революции.
Ранее сообщалось, что коммунальщики проверяют общественные пространства Нижнего Новгорода после зимы.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+