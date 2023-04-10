Бывшего начальника отдела ОМВД в Арзамасе осудят за вымогательство взяток Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Бывшего начальника отдела по работе с личным составом ОМВД в Арзамасе осудят за вымогательство взяток. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 15 июня 2021 года обвиняемый получил от своего сотрудника 80 тысяч рублей. Установлено, что деньги были переданы для того, чтобы начальник отдела подписал заключение служебной проверки о полученной сотрудником травме и направил документы в страховую компания для назначения выплаты.

Кроме того, в 2019 году обвиняемый неоднократно требовал от подчиненных деньги за назначение премий и общее покровительство по службе.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 290 ч. 5 п. "б" УК РФ (получение взятки с ее вымогательством), 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество – 4 эпизода), 286 ч. 1 УК РФ (превышение должностных полномочий).

С занимаемой должности он уволен. Во время следствия мужчина находился под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что руководство нижегородского ОБ ДПС задержано за взятки.