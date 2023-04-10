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Общество

"Технопарк Н2О" начали строить в Дзержинске на территории ОЭЗ "Кулибин"

11 апреля 2023 18:49  [119] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

"Технопарк Н2О" начали строить в Дзержинске на территории ОЭЗ "Кулибин". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, создание технопарка станет серьезным стимулом для развития науки и высокотехнологичных производств в Нижегородской области. Кроме того, в особой экономической зоне создана система эффективного трансфера научных разработок в реальное производство.

Замгубернатора подчеркнул, что это особенно важно в свете расширения ОЭЗ в 10 раз – с 72 до 724 гектаров, что позволит привлечь еще около 60 новых резидентов, более 100 млрд рублей инвестиций, а также создать, 7,5 тысячи новых рабочих мест.

"Технопарка Н2О" будет состоять из лабораторного комплекса, центра коллективного пользования оборудованием, офисных помещений и переговорных комнат. Их общая площадь составляет почти 7,5 тысячи кв. м.

Центр коллективного пользования оборудованием будет включать в себя центры 3D-прототипирования, термопластавтоматов и разрывных испытательных машин.

Общая площадь территории технопарка – почти 1,3 га. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

В ходе церемонии старта строительства было подписано послание будущим резидентам, которое станет первым экспонатом музея строящегося технопарка.

Ранее сообщалось, что "Технопарк Н2О" в Дзержинске включили в федеральный реестр промышленных технопарков России.

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Теги:
Строительство Технопарк
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