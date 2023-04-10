Предварительная продажа билетов на экскурсионные "Валдаи" стартовала в Нижегородской области

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Предварительная продажа билетов на экскурсионные маршруты "Валдаев" стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщили в компании "Водолет".
Напомним, навигация "Валдаев" в Нижегородской области может стартовать 1 мая, однако дата является предварительной и зависит от паводковой обстановки. Навигация начнется с прогулочных рейсов до Шуховской башни и обзорных прогулок.
Сейчас можно купить билеты на самые распространенные экскурсионные маршруты на летний период. В частности, на июнь можно приобрести билеты в Городец, Чкаловск и Павлово. На начало июля доступны билеты на экскурсии в Юрино.
Продажа билетов на регулярные рейсы начнется в конце апреля - начале мая. Маршруты судов на подводных крыльях "Метеор 120Р" опубликуют в июне.
Напомним, что "Валдаи" в навигацию-2022 в Нижегородской области перевезли более 68 тысяч человек.
Также ранее сообщалось, что строительство "Метеора 120Р" для региона завершается в Нижегородской области.
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