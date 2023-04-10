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Общество

"Движение первых" предложило новый подход к вручению первых паспортов

13 апреля 2023 11:22  [109] Общество

Российское движение детей и молодежи объявило 12 апреля о старте программы "Мы – граждане России!".

Согласно информации, уже в этом учебном году в торжественной обстановке свои первые паспорта получат более 500 тысяч подростков со всей страны.

"Вручение 14-летним школьникам первых паспортов в нашей стране уже давно стало доброй традицией, однако годами ей не хватало системности, торжественности и осознания важности этого особого момента, а для большинства – это было лишь формальностью. Уверен, первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка. Именно поэтому масштабы нашей акции с каждым годом будут только расти: уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 млн ребят", – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Григорий Гуров.

Всероссийскую акцию, призванную сформировать гражданскую, патриотическую позицию молодежи, чувство идентичности и сопричастности с судьбой государства, в первых регионах-участниках поддержали на самом высоком уровне. Так, почетным гостем торжественной церемонии в Москве стал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, который вручил паспорта в здании Мосгордумы; губернатор Калининградской области Антон Алиханов поприветствовал мальчишек и девчонок в здании правительства региона; глава Астраханской области Игорь Бабушкин сказал подросткам теплые напутственные слова в стенах Большого зала администрации Губернатора.

В ходе акций прошла церемония поднятия государственного флага, а каждый участник произнес важные слова, в которых пообещал любить свою Родину и быть ее достойным гражданином. Сотрудники полиции вручили юным гражданам Конституцию РФ.

Первые ребята получили паспорт в таком формате за выдающиеся достижения в спорте и науке, а также активность в работе региональных отделений Движения. Также среди них авторы лучших эссе на тему "Почему я люблю свою Родину" и дети участников специальной военной операции.

Эти же критерии станут основными и в дальнейшем при реализации программы, а каждый этап Всероссийской акции "Мы – граждане России!" будет приурочен к знаковым датам России.

Напомним, в августе председателем совета нижегородского регионального отделения Общероссийского движения детей и молодежи стал Вячеслав Амосов.

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Теги:
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