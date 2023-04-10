Электроподстанцию начали возводить на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Электроподстанцию начали возводить на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, рабочие начали готовить траншеи под фундамент станции в районе улицы Варварская.

Отмечается, что здесь пока не будет использоваться тяжелая техника. В ближайшее время на этой площадке начнутся работы по устройству будущего котлована станции.

Напомним, первую электроподстанцию на 2,5 мегаватт построили на стройплощадке метро на улице Горького в октябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит для строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде будет запущен летом.