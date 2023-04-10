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Электроподстанцию начали возводить на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, рабочие начали готовить траншеи под фундамент станции в районе улицы Варварская.
Отмечается, что здесь пока не будет использоваться тяжелая техника. В ближайшее время на этой площадке начнутся работы по устройству будущего котлована станции.
Напомним, первую электроподстанцию на 2,5 мегаватт построили на стройплощадке метро на улице Горького в октябре 2022 года.
Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит для строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде будет запущен летом.
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