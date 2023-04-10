Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2023 12:20  [39] Закон о возмездной опеке над людьми с ментальными нарушениями может быть принят в Нижегородской области
13 апреля 2023 12:14  [48] Жители Нижегородской области в 2023 году получили уже около 700 тысяч услуг на базе МФЦ
13 апреля 2023 12:03  [74] Более 130 человек в Нижегородской области обратились к медикам с укусами клещей
13 апреля 2023 11:58  [88] Электроподстанцию начали возводить на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде
13 апреля 2023 11:44  [106] Программу газификации на 2021-2025 годы актуализировали в Нижегородской области
13 апреля 2023 11:22  [108] "Движение первых" предложило новый подход к вручению первых паспортов
13 апреля 2023 10:58  [114] Клиентоцентричный подход в деятельности органов власти и госучреждений обсудили в Нижнем Новгороде
13 апреля 2023 10:32  [112] Нижегородские участники СВО будут освобождены от госпошлины за восстановление паспорта и прав
13 апреля 2023 09:45  [125] Нижегородский водоканал напомнил о правилах безопасности рядом с местами проведения земляных работ
13 апреля 2023 09:18  [147] Более 1 млн тонн асфальта уложат на 5 этапе трассы М-12 в Нижегородской области
Общество

Закон о возмездной опеке над людьми с ментальными нарушениями может быть принят в Нижегородской области

13 апреля 2023 12:20  [39] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Закон о возмездной опеке над людьми с ментальными нарушениями может быть принят в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на "Службу защиты прав".

Как пояснили в пресс-службе АНО, человек с нарушением психических функций может нуждаться в определенном уходе, объем которого зависит от множества фактов. Сейчас в некоторых регионах существует плата за уход за такими людьми, но она довольно низкая. Это приводит к тому, что люди с ментальными нарушениями оказываются в психоневрологических интернатах.

В настоящее время в регионах принимается закон о возмездной опеке и закон о родственном и неродственном уходе. Это позволяет легализовать сопровождаемое проживание, помогает его развивать и способствует деинституционализации.

Напомним, АНО "Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" была учреждена правительством Нижегородской области в 2021 году. На данный момент она является единственной в России организацией, занимающейся восстановлением прав лиц с ментальными нарушениями. 

Ранее сообщалось, что нижегородская служба защиты прав лиц с психическими расстройствами и детей-сирот в 2022 году приняла около 4 тысяч обращений.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательство Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
19 декабря 2022 15:58  [429] Нижегородская служба защиты прав лиц с психическими расстройствами и детей-сирот приняла около 4 тысяч обращений
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph