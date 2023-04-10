Закон о возмездной опеке над людьми с ментальными нарушениями может быть принят в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Закон о возмездной опеке над людьми с ментальными нарушениями может быть принят в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на "Службу защиты прав".

Как пояснили в пресс-службе АНО, человек с нарушением психических функций может нуждаться в определенном уходе, объем которого зависит от множества фактов. Сейчас в некоторых регионах существует плата за уход за такими людьми, но она довольно низкая. Это приводит к тому, что люди с ментальными нарушениями оказываются в психоневрологических интернатах.

В настоящее время в регионах принимается закон о возмездной опеке и закон о родственном и неродственном уходе. Это позволяет легализовать сопровождаемое проживание, помогает его развивать и способствует деинституционализации.

Напомним, АНО "Служба защиты прав лиц, страдающих психическими расстройствами, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" была учреждена правительством Нижегородской области в 2021 году. На данный момент она является единственной в России организацией, занимающейся восстановлением прав лиц с ментальными нарушениями.

Ранее сообщалось, что нижегородская служба защиты прав лиц с психическими расстройствами и детей-сирот в 2022 году приняла около 4 тысяч обращений.