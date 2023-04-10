Реконструкцию перекрестка на улицах Ванеева - Н.Сусловой в Нижнем Новгороде выполнят в 2023 году

Реконструкцию перекрестка на улицах Ванеева - Н. Сусловой выполнят в 2023 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время прямого эфира в своих соцсетях 14 апреля.
По словам мэра, в 2022 году провести работы на данном участке помешали определенные обстоятельства. В этом году все необходимые работы по расширению дороги на этом участке будут выполнены, отметил он.
Юрий Шалабаев также сообщил, что администрация города прорабатывает вопрос о расширении участка проспекта Гагарина от автостанции до разворотного кольца троллейбусов. Ранее нижегородцы пожаловались мэру на большие пробки при въезде в Нижний со стороны Богородска и Арзамаса.
Ранее сообщалось, что проект расширения дороги на улице Ванеева проходит повторную экспертизу. Также сообщалось, что участок дороги по улице Ванеева уже отремонтировали.
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