Тротуары в Нижнем Новгороде очищают с помощью моющего средства Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел повторный обход Нижегородского района. Об этом мэр сообщили в своих соцсетях.

Согласно информации, инспекция оценила состояние улиц ул. Новой, Горького, Большой Печёрской, Провиантской, Кожевенной, Варварской.

Улица Варварская приводится в порядок при помощи воды и моющего средства. Юрий Шалабаев отметил, что такой метод высокоэффективен, при необходимости он будет применяться и на других улицах.

Также на этой улице была отмечена реклама, которая не является элементом единого дизайн-кода. Собственникам будет выдано уведомление с просьбой привести здание в порядок. Если от них не последует реакции, то реклама будет принудительно убрана в рамках месячника по благоустройству.

На улицах Провиантская, Большая Печерская и Короленко глава города тоже отметил недочеты в благоустройстве и мусор на газонах.

Как рассказал Юрий Шалабаев, сейчас в Нижегородском районе продолжается замена ливневых лотков на пересечении Большой Покровской и Пискунова, приведение фасадов в нормативное состояние по улице Ошарской, покраска дорожных знаков на Варварской, Большой Покровской и Горького.

Ранее Юрий Шалабаев проверил содержание территорий в Советском районе.