Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2023 15:49  [21] Ограничения любительского рыболовства введут на Горьковском водохранилище с 15 апреля
14 апреля 2023 15:30  [65] Тротуары в Нижнем Новгороде очищают с помощью моющего средства
14 апреля 2023 14:53  [99] Проект "Волонтеры 800" будет продолжен в Нижегородской области в 2023 году
14 апреля 2023 14:45  [107] Аналитический центр Нижнего Новгорода стал лучшим муниципальным центром управления в России
14 апреля 2023 14:34  [117] Более 2700 нижегородцев прошли обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров
14 апреля 2023 14:24  [142] Нелегальную заправку закрыли в Нижнем Новгороде после обращения Юрия Станкевича в СК
14 апреля 2023 14:10  [115] Первые мастер-классы в рамках марафона "Наша Победа" прошли в Богородске
14 апреля 2023 14:02  [165] Гребешковский откос в Нижнем Новгороде благоустроят в рамках концессионного соглашения
14 апреля 2023 13:50  [127] Минздрав: Новых заболевших корью в Нижегородской области не выявлено
14 апреля 2023 13:40  [128] Более 30 тысяч кв. м цветников будет разбито в Нижнем Новгороде в этом году
Общество

Тротуары в Нижнем Новгороде очищают с помощью моющего средства

14 апреля 2023 15:30  [65] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел повторный обход Нижегородского района. Об этом мэр сообщили в своих соцсетях.

Согласно информации, инспекция оценила состояние улиц ул. Новой, Горького, Большой Печёрской, Провиантской, Кожевенной, Варварской.

Улица Варварская приводится в порядок при помощи воды и моющего средства. Юрий Шалабаев отметил, что такой метод высокоэффективен, при необходимости он будет применяться и на других улицах.

Также на этой улице была отмечена реклама, которая не является элементом единого дизайн-кода. Собственникам будет выдано уведомление с просьбой привести здание в порядок. Если от них не последует реакции, то реклама будет принудительно убрана в рамках месячника по благоустройству.

На улицах Провиантская, Большая Печерская и Короленко глава города тоже отметил недочеты в благоустройстве и мусор на газонах.

Как рассказал Юрий Шалабаев, сейчас в Нижегородском районе продолжается замена ливневых лотков на пересечении Большой Покровской и Пискунова, приведение фасадов в нормативное состояние по улице Ошарской, покраска дорожных знаков на Варварской, Большой Покровской и Горького.

Ранее Юрий Шалабаев проверил содержание территорий в Советском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph