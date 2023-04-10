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Общество

Единый урок "Без срока давности" пройдёт в школах Нижегородской области 19 апреля

17 апреля 2023 10:52  [44] Общество

Фото: Олег Золото

Во всех школах Нижегородской области 19 апреля будет организован единый тематический урок "Без срока давности", на котором детям представят исторические свидетельства преступлений нацистов. Мероприятия продут в рамках Всероссийского Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказали в региональном Минобре, просветительский проект "Без срока давности" призван противодействовать фальсификации истории и сохранять историческую память через вовлечение подрастающего поколения в изучение исторических фактов. Отмечается, что проект был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным.

О.о. министра образования и науки региона Ирина Кизилова добавила, что при помощи таких мероприятий можно передавать молодому поколению правдивую историю нашей страны - без каких-либо искажений.

"Ребята изучают и осмысляют архивные материалы, помогают в благоустройстве и содержании мемориалов, поддерживают память о наших героях. Сейчас, когда против России ведётся информационная война, это особенно важно и актуально", – подчеркнула Ирина Кизилова.

В рамках проекта проводится Всероссийский конкурс сочинений "Без срока давности", в котором могут поучаствовать школьники 5-11 классов и студенты ссузов. В 2022 году одним из победителей конкурса стала дзержинская школьница Софья Ожиганова.

Ранее сообщалось, что занятия "Разговоры о важном" на тему "День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками" пройдут в российских школах 17 апреля. Федеральным спикером внеурочного занятия станет заслуженный юрист РФ, писатель, историк, специалист по Нюрнбергскому трибуналу Александр Звягинцев.

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Теги:
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