Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
Путепровод через улицу Кузбасскую будут ремонтировать два года
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2023 12:34  [30] Тепло до +17° вернётся в Нижегородскую область на этой неделе
17 апреля 2023 12:17  [37] "Нижегородэлектротранс" выполнил окраску 17 троллейбусов и пяти трамваев
17 апреля 2023 11:37  [75] Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:05  [115] Прогулочные веранды отремонтируют в детсадах Сормовского района Нижнего Новгорода
17 апреля 2023 10:52  [129] Единый урок "Без срока давности" пройдёт в школах Нижегородской области 19 апреля
17 апреля 2023 10:24  [111] Профилактические работы на монументе "Вечный огонь" в Нижегородском кремле проведут 17 апреля
17 апреля 2023 09:28  [166] Свет и горячую воду частично отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 17 апреля
16 апреля 2023 14:11  [256] Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест пройдут 20 апреля в Балахне и Дзержинске
16 апреля 2023 13:16  [346] Участок улицы Ковалихинский овраг в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта до 2 августа
16 апреля 2023 11:51  [298] Фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая
Общество

"Нижегородэлектротранс" выполнил окраску 17 троллейбусов и пяти трамваев

17 апреля 2023 12:17  [37] Общество

Предприятие "Нижегородэлектротранс" в рамках подготовки к весенне-летнему периоду выполнило окраску 17 троллейбусов и пяти трамваев. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, также в рамках подготовки специалисты предприятия убрали волоконно-оптические линии связи, нелегально размещенные на опорах контактной сети на проспекте Гагарина от моста на улице Ларина до Щербинок. 

На этой неделе "Нижегородэлектротранс" выполняет работы по очистке опор от несанкционированной рекламы на проспекте Ленина, улице Гордеевской от остановки Запорожская до Гордеевского универмага. Также ведется окраска опор.

Ранее сообщалось, что большая часть троллейбусов в Нижегородской области будет заменена электробусами. Напомним также, что шестьдесят электробусов будут работать в нагорной части Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph