"Нижегородэлектротранс" выполнил окраску 17 троллейбусов и пяти трамваев Общество

Предприятие "Нижегородэлектротранс" в рамках подготовки к весенне-летнему периоду выполнило окраску 17 троллейбусов и пяти трамваев. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, также в рамках подготовки специалисты предприятия убрали волоконно-оптические линии связи, нелегально размещенные на опорах контактной сети на проспекте Гагарина от моста на улице Ларина до Щербинок.

На этой неделе "Нижегородэлектротранс" выполняет работы по очистке опор от несанкционированной рекламы на проспекте Ленина, улице Гордеевской от остановки Запорожская до Гордеевского универмага. Также ведется окраска опор.

Ранее сообщалось, что большая часть троллейбусов в Нижегородской области будет заменена электробусами. Напомним также, что шестьдесят электробусов будут работать в нагорной части Нижнего Новгорода.