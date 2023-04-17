Программа газификации на 2021-2025 гг. в Нижегородской области
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2023 12:47  [70] У каждой 30 нижегородки при обследовании на маммографе в НОКДЦ были обнаружены опухоли
18 апреля 2023 12:35  [68] Делегация "Автобана" проинспектировала ход работ на 5 этапе трассы М-12
18 апреля 2023 12:16  [75] Всероссийский слёт студенческих физико-математических научных обществ "Физмат" пройдет в Нижегородской области
18 апреля 2023 12:05  [105] Подрядчики приступили к ремонту дорог в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта БКД
18 апреля 2023 11:42  [215] Экологическую онлайн игру "Экоревизорро" для учащихся Кстовского нефтяного техникума организовал Нижегородский филиал "Т Плюс"
18 апреля 2023 11:24  [91] Евгений Люлин организовал полет на воздушном шаре для восьмилетней девочки из Дзержинска
18 апреля 2023 11:12  [103] Лучшие управленческие практики страны выберут на конкурсе "Смарт Диалог"
18 апреля 2023 10:38  [113] Значительный прирост вакансий в сферах страхования и добычи сырья зафиксирован в Нижегородской области в марте
18 апреля 2023 09:58  [117] Более 9,5 тысячи действующих объектов торговли насчитывается в Нижнем Новгороде
18 апреля 2023 09:36  [159] Свет и воду частично отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 18 апреля
Общество

Делегация "Автобана" проинспектировала ход работ на 5 этапе трассы М-12

18 апреля 2023 12:35  [68] Общество
Фото: Автобан

Фото: Автобан

Делегация ДСК "Автобан" во главе с генеральным директором Алексеем Андреевым приняла участие в выездном совещании на 5-м этапе скоростной автомагистрали М-12 "Восток" в Нижегородской области совместно с председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко и председателем правления CRCC International Чжуо Лей.

В ходе совещания стороны наметили дальнейшие шаги по взаимодействию.

После схода паводка возобновлено устройство земполотна дороги. Уложен первый в этом году асфальтобетон из запланированных 1,1 млн тонн. Предстоит уложить 650 км кабеля, смонтировать 280 км ограждений и установить 6,2 тыс. опор освещения.

Напомним, открыть движение по М-12 от Арзамаса до Казани, в том числе и на 5-м этапе, планируется в декабре 2023 года.  

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph