Делегация "Автобана" проинспектировала ход работ на 5 этапе трассы М-12 Общество

Фото: Автобан

Делегация ДСК "Автобан" во главе с генеральным директором Алексеем Андреевым приняла участие в выездном совещании на 5-м этапе скоростной автомагистрали М-12 "Восток" в Нижегородской области совместно с председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко и председателем правления CRCC International Чжуо Лей.

В ходе совещания стороны наметили дальнейшие шаги по взаимодействию.

После схода паводка возобновлено устройство земполотна дороги. Уложен первый в этом году асфальтобетон из запланированных 1,1 млн тонн. Предстоит уложить 650 км кабеля, смонтировать 280 км ограждений и установить 6,2 тыс. опор освещения.

Напомним, открыть движение по М-12 от Арзамаса до Казани, в том числе и на 5-м этапе, планируется в декабре 2023 года.