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Происшествия

Уголовное дело в связи с нарушеним требований промышленной безопасности возбудили после пожара в Дзержинске 19 апреля

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Фото: СУ СК по Нижегородской области

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Уголовное дело в связи с нарушением требований пожарной безопасности производственных объектов возбудили после пожара в Дзержинске 19 апреля.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, следователи-криминалисты уже осмотрели место происшествия.

По предварительным данным, в результате возгорания огнем полностью уничтожено одно из двух предприятий. Кроме того, сгорел склад готовой продукции.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что сильный пожар произошел в промзоне Дзержинска 19 апреля. Превышения ПДК в Дзержинске после ликвидации пожара на складе не зафиксировано.

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Теги:
Дзержинск Пожар Уголовное дело
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