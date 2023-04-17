Уголовное дело в связи с нарушеним требований промышленной безопасности возбудили после пожара в Дзержинске 19 апреля

Фото: СУ СК по Нижегородской области
Уголовное дело в связи с нарушением требований пожарной безопасности производственных объектов возбудили после пожара в Дзержинске 19 апреля.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, следователи-криминалисты уже осмотрели место происшествия.
По предварительным данным, в результате возгорания огнем полностью уничтожено одно из двух предприятий. Кроме того, сгорел склад готовой продукции.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, что сильный пожар произошел в промзоне Дзержинска 19 апреля. Превышения ПДК в Дзержинске после ликвидации пожара на складе не зафиксировано.
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