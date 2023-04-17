Оператор нижегородского предприятия впал в кому на рабочем месте Происшествия

Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, происшедшего 18 апреля на предприятии "АКМ Групп" в Нижнем Новгороде .

Согласно информации, 25-летний оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок был обнаружен сидящим на стуле в бессознательном состоянии.

Молодого человека доставили в медицинское учреждение. Он до сих пор находится в коме, сообщили в Трудинспекции.

В соответствии с медицинским заключением, ведомство квалифицирует произошедшее как несчастный случай на производстве и степени их тяжести, а полученное работником повреждение здоровья по степени тяжести относится к категории тяжёлых.

Специалисты ведомства ведут расследование.

Ранее сообщалось, что оператор котельной производственного предприятия в Кстове скончался после несчастного случая.