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Общество

Светодиодные светильники установили на 1117 улицах Нижнего Новгорода при финансовой поддержке ВЭБ.РФ

20 апреля 2023 17:28  [82] Общество

Госкорпорация ВЭБ.РФ и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" (МСК "БЛ ГРУПП") модернизируют городское освещение в российских городах.

Как подчеркнули в пресс-службе Госкорпорации, современные светильники позволяют повысить безопасность на автодорогах и в пешеходных зонах. Согласно многочисленным исследованиям, качественное освещение на дорогах позволяет снизить аварийность на 30%, а смертность - в два раза.

Кроме того, внедрение новых технологий и современного программного обеспечения позволило городам сэкономить до 70% электроэнергии на освещение улиц.

В целом, благодаря новым архитектурным и дизайнерским решениям данные проекты улучшают визуальный образ города.

Согласно информации, на обновление освещения в Волгограде и Нижнем Новгороде было выделено 697 млн рублей, сообщили

Так, в столице Приволжья была произведена замена 58 тысяч светильников на 1117 улицах. Благодаря установке энергоэффективных светодиодных фонарей в городе было обеспечено единообразие наружного освещения на улицах, площадях и дворовых территориях по цветовой температуре.

Согласно Индексу качества жизни ВЭБ.РФ, комплексная оценка безопасности в Нижнем Новгороде составляет 62 балла из 100, в Волгограде 50,5 балла. Процент освещённых улиц, проездов и набережных в Нижнем Новгороде и Волгограде составляет в среднем 80%, сообщили в ВЭБ.РФ.

Напомним, в 2022 году "Инженерные сети" заменили системы наружного освещения в 30 парках и скверах Нижнего Новгорода. В частности, были установлены почти 1300 фонарных опор, 1510 светильников, 270 прожекторов. Кроме того, произведена замена 30,1 км кабельных линий и 3,42 км воздушных линий. Работы проводились в рамках программы ФКГС, а общая стоимость работ составила 193,4 млн руб.

За счёт собственных средств предприятия были заменены и отремонтированы 319 опор и торшерных стоек и 7,3 км кабельных линий; покрашены 424 опор на центральных и пешеходных улицах города, произведены аварийно-восстановительные работы по замене 205 железобетонных опор, заменены воздушные линии протяжённостью 6,2 км, отремонтированы 84 кабельные линии.Также выполнен ремонт сетей наружного освещения на территориях восьми детсадов Автозаводского района. На все эти работы было затрачено 41,2 млн рублей.

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Теги:
Городское хозяйство освещение
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