Минобрнауки РФ презентовало новую систему высшего образования

Новую систему высшего образования в России презентовали в федеральном Минобрнауки. Об этом сообщил телеканал "360"
Согласно информации, новую систему высшего образования в России разделят на три ступени: базовую, специализированную и аспирантуру.
Базовая ступень - это основное высшее образование, соответствующее бакалавриату или специалитету. Срок обучения составит от четырёх до шести лет. Этот уровень нацелен на обеспечение междисциплинарного и "практико-ориентированного подходов к подготовке кадров".
Специализированное предполагает углубленную подготовку. Оно доступно для тех, кто прошёл первую ступень высшего образования.
Аспирантура же станет отдельным уровнем, который будет направлен на подготовку научных и научно-практических кадров. Стать аспирантом смогут те, кто прошёл базовую ступень сроком обучения не менее пяти лет или специализированное высшее образование.
Ранее сообщалось, что заявление на поступление в большинство российских вузов теперь можно подать из любого места в режиме онлайн через портал "Госуслуги".
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