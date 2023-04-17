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Мебельная фабрика горела 22 апреля в Нижнем Новгороде

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар произошел на территории мебельной фабрики в Нижнем Новгороде 22 апреля.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании по адресу ул. Федосеенко, д. 64б в Сормовском районе поступило около 15 часов дня.

В результате ЧП обгорела кровля здания фабрики. 

В 15.34 была объявлена локализация пожара на площади 50 кв. м. Полностью последствия возгорания были ликвидированы в 16.35.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время на месте работают дознаватели, которые выясняют причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что сухая трава загорелась в Кстовском районе днем 22 апреля.

 

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Теги:
МЧС Пожар
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