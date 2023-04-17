Мебельная фабрика горела 22 апреля в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Пожар произошел на территории мебельной фабрики в Нижнем Новгороде 22 апреля.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании по адресу ул. Федосеенко, д. 64б в Сормовском районе поступило около 15 часов дня.
В результате ЧП обгорела кровля здания фабрики.
В 15.34 была объявлена локализация пожара на площади 50 кв. м. Полностью последствия возгорания были ликвидированы в 16.35.
Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время на месте работают дознаватели, которые выясняют причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что сухая трава загорелась в Кстовском районе днем 22 апреля.
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