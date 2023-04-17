Выставка про Индию открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: Михаил Крапивин

Выставка, посвященная Индии, открылась в Нижегородском государственном художественном музее.

Согласно информации, посетить экспозицию "Индия. Отражение" можно будет до 16 июля 2023 года.

Посетители увидят порядка 50 произведений индийского современного искусства и предметов культуры из собрания коллекционеров Екатерины и Андрея Теребениных.

Как отметил руководитель НГХМ Роман Жукарин, проект является современным и смелым, он призван познакомить нижегородцев с культурой и традициями других стран.

Про словам коллекционеров, в России об Индии не знают почти ничего.

"Мы хотим ознакомить как можно больше людей в России с этой многогранной и яркой страной и рассказать через экспонаты своей коллекции об удивительном сочетании современного и традиционного в искусстве и жизни Индии", – уточнили Екатерина и Андрей Теребенины.

Ранее сообщалось, что выставка графики Михаила Дуцева откроется в Нижнем Новгороде 24 апреля.