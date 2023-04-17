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Общество

Почти половину наград международного фестиваля "ТехноСтрелка" забрали нижегородские команды

25 апреля 2023 17:20  [86] Общество

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде повели итоги международного фестиваля "ТехноСтрелка". Он собрал около 600 ребят в возрасте от 12 до 18 лет из 40 регионов России и Узбекистана - это более 180 команд. Участники решали кейсы в области имитационного моделирования, медиа, IT и VR/AR от региональных и федеральных компаний.

Фестиваль организован силами Минобрнауки Нижегородской области, регионального центра "Вега" и Центра молодёжных инженерных и научных компетенций "Кванториум".

В течение 4 дней команды работали на 23 кейсами: создавали фирменный стиль, разрабатывали web-приложения для IT-компаний и мобильные приложения с образовательно-развлекательными играми для пользователей, снимали проморолики, оптимизировали транспортную систему и пассажиропоток ТРЦ, проектировали работу склада крупного промпредприятия, просчитывали загрузку врачей в детской клинике и составляли оптимальное расписание, разрабатывали схему размещения новых парковочных зон на территории завода и создавали приложения с использованием технологии дополненной реальности.

Директор Центра "Кванториум" Светлана Непокорова рассказала, что на фестиваль приехали сильнейшие в своих направлениях ребята: на каждое место участника претендовали несколько команд. Итоговыми работами были впечатлены не только профильные эксперты, но и сами составители кейсов.

"Уровень детских разработок вырос по сравнению с прошлым годом, количество желающих попасть к нам в Нижний Новгород увеличилось в несколько раз, а это значит, что мы на верном пути!" - поделилась впечатлениями организатор.

Согласно информации, победителями и призёрами фестиваля стали 77 команд, 37 из которых – из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Список призёров и победителей от нашего региона можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в выставочном центре "Пакгаузы" стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии. На него приехали более 250 учащихся из 75 регионов страны.

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Теги:
Образование Технологии Фестиваль
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