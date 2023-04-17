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Экономика

Более 57 тысяч самозанятых зарегистрировано в Нижнем Новгороде

26 апреля 2023 11:37  [77] Экономика
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более 57 тысяч самозанятых и около 70 тысяч субъектов малого бизнеса зарегистрировано в Нижнем Новгороде. Такие данные привел в своем отчете перед депутатами Гордумы мэр города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что муниципалитет будет продолжать всячески поддерживать предпринимательскую инициативу.

Так, 315 предпринимателей уже получили субсидии на сумму 54 млн рублей.

Как подчеркнул глава города, малый бизнес сейчас обеспечивает четверть общего объема произведенной продукции, выполненных работ и услуг.  

В мэрии работают над упрощением администрирования рынка потребительских услуг Нижнего Новгорода.

В частности, уже продлены разрешения на организацию ярмарок и рынков до 2028 года, схему размещения НТО - до 2029 года.

Ранее сообщалось, что почти 100 общественных пространств благоустроено в Нижнем Новгороде по программе ФКГС за три года.

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Теги:
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