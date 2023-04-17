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Общество

Ремонт тепловых сетей протяженностью более 1 км выполнили на Мещерском бульваре в 2022 году

26 апреля 2023 12:42  [91] Общество

Ремонт тепловых сетей протяженностью более 1 км выполнили на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, также удалось реконструировать сложный участок магистральных сетей на Бурнаковском железнодорожном переезде.

Кроме того, был выполнен ремонт теплосетей около площади Советской, в условиях плотной застройки и дорожной инфраструктуры.

Все эти мероприятия, по словам мэра, будут способствовать снижению аварийности на сетях и повышению качества системы теплоснабжения в муниципалитете.

Также глава города сообщил о планах по реконструкции станции "Малиновая гряда" с объемом инвестиций 3,3 млрд рублей и строительстве магистральных сетей водоснабжения/водоотведения в п. Ольгино и п. Новинки при объем инвестиций в 1,6 млрд рублей.

"Реализация данных проектов позволит обеспечить стабильное водоснабжение и водоотведение как существующей, так и перспективной застройки на южных территориях города", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что около 500 млн рублей было направлено на ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2022 году.

 

 

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Теги:
Теплоснабжение
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