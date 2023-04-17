Михаил Мишустин: Санкции не должны повлиять на выполнение социальных обязательств Общество

Фото: с сайта Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках стратсессии "Повышение благосостояния граждан" заявил, что никакие внешние факторы не должны препятствовать выполнению правительством своих социальных обязательств перед гражданами. Об этом сообщил телеканал "360".

Глава Кабмина напомнил, что выполнение социальных гарантий является прямой обязанностью государства, реализации которой не должны мешать любые внешние риски, в том числе и санкции недружественных стран.

"Рост доходов и реальных зарплат населения, оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми и снижение бедности является ключевыми направлениями в этой работе", — добавил Мишустин.

При этом он подчеркнул, что правительству нужно стараться улучшать благополучие социально незащищенных граждан, включая пенсионеров.

Ранее Минтруд предложил упростить назначение мер социальной поддержки.