Роскомнадзор заблокировал более 160 тысяч ресурсов с фейками об СВО Общество

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Свыше 160 тысяч ресурсов с фейками о ходе проведения спецоперации заблокировал Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре обратили внимание, что противник стремится перенасытить информационное поле фейками, чтобы создать параллельную реальность и заставить пользователей отказаться от критического мышления.

Помимо этого, специалисты ведомства заблокировали 4,3 тысячи пиратских видеосервисов, которые распространяли рекламу с фейками о специальной военной операции, и почти 3,5 тысячи "зеркал" сайтов антироссийской направленности.

Как уточнили в Роскомнадзоре, от момента выявления "зеркального" ресурса до его блокировки проходит менее трёх часов.

Напомним, что в начале марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ.

В марте 2023 года Госдума приняла законы об ужесточении наказаний за фейки и дискредитацию участников СВО. Одним из инициаторов законопроектов стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание, что эта законодательная инициатива обезопасит защитников страны, которые рискуют жизнью. Володин счёл недопустимым любое распространение заведомо ложной информации в адрес ВС России.