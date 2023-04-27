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Нижегородских предпринимателей пригласили участвовать в акселераторе социальных проектов Корпорации МСП

30 апреля 2023 17:18  [95] Бизнес

Корпорация МСП объявила о старте приёма заявок на программу "МСП: Акселератор социальных проектов", в которой могут принять участие и жители Нижегородской области.

Как рассказали организаторы, программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Её цель - помочь предпринимателям развивать свой социально ориентированный бизнес. В программе могут принять участие компании и индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес в сфере социальных проектов.

В течение 2,5 месяцев каждый участник и его команда при поддержке опытных трекеров, экспертов и супервизоров будут анализировать рынок, проводить конкурентную разведку, систематизировать продажи, находить и прорабатывать точки роста, продвигать и масштабировать свой бизнес.

Акселератор будет полезен предприниматели из следующих сфер: услуги социальной направленности (организация отдыха, реабилитация); образовательные проекты (школьное, дошкольное и дополнительное образование); экопроекты; частные проекты в сфере искусства; здравоохранение (медицинские и реабилитационные центры); IT-решения, инновации и ПО в социальной сфере.

Заявки на акселератор принимаются на Цифровой платформе МСП.РФ до 21 мая 2023 года.

Стоит отметить, что претендентов ждёт конкурсный отбор.

Ранее сообщалось, что более 6,5 тысячи предпринимателей из Нижегородской области уже воспользовались цифровой платформой МСП.РФ.

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Теги:
МСП Образование Социальные проекты
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