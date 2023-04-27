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Общество

Почти 100 тысяч кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству

02 мая 2023 14:30  [79] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 100 тысяч кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

В частности, 8 тысяч кубометров мусора было вывезено с территорий кладбищ и мемориалов.

Также коммунальщики отремонтировали 283 детских и 24 спортивных площадки, привели в порядок 325 контейнерных площадок, установили 337 урн и высадили 186 деревьев.

Как отметили в департаменте, в преддверии Дня Победы особое внимание уделяется очистке памятников и мемориалов, а также благоустройству территорий вокруг них.

Напомним, месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде стартовал 5 апреля и продлится до 15 мая.

Также ранее сообщалось, что почти 45 тысяч горожан вышли на общегородской субботник в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Городское хозяйство
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