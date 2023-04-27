Уголовное дело по факту наезда электросамоката на ребенка будет возбуждено в Нижнем Новгороде Происшествия

Уголовное дело по факту наезда электросамоката на ребенка будет возбуждено в Нижнем Новгороде. Соответствующее поручение руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Согласно информации, девушка на электросамокате сбила несовершеннолетнего ребенка, после чего покинула место происшествия.

Девочка была госпитализирована в больницу, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время СУ СК России по Нижегородской области и региональная прокуратура проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что нижегородец погиб от ожогов из-за возгорания электросамоката.