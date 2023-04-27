Двое нижегородцев напали на охранников аквапарка "Океанис" Происшествия

Фото: Росгвардия

Двое нижегородцев напали на охранников аквапарка "Океанис". Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Согласно информации, двое 26-летних ранее судимых мужчин пытались попасть в аквапарк в состоянии алкогольного опьянения, но охрана не пустила их в аквазону.

После этого нижегородцы начали драку с охранниками. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали нападавших.

В настоящее время мужчины находятся в отделении полиции, где правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что молодую девушку привлекли по статье КоАП РФ за мелкое хулиганство в отношении мужчины в Арзамасском районе.