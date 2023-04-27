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Полутеневое лунное затмение можно будет увидеть в Нижегородской области 5 мая

04 мая 2023 12:14  [88] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Полутеневое лунное затмение можно будет увидеть в Нижегородской области 5 мая. Об этом сообщается на сайте планетария им. Гречко.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде Луна взойдет в 20:00, а наибольшая фаза затмения (доля диаметра Солнца, закрываемая Луной - прим. ред) составит 0,96 и наступит в 20:23. Полутеневая фаза - 0.93.

Нижегородцы невооруженным взглядом смогут заметить потемнение северного края спутника Земли. 

Завершится полутеневое затмение в 22:32.

Напомним, в ночь на 24 апреля жители нижегородцы наблюдали редкое для наших широт природное явление - северное сияние. Ученые не исключили его повторения до конца недели.

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Теги:
Астрономия
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