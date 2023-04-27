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Общество

Более 160 участников Великой Отечественной войны проживают в Нижнем Новгороде

04 мая 2023 18:27  [98] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в преддверии 9 мая встретился с участниками Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Поздравляя ветеранов, мэр отметил, что участники войны являются примером самоотверженности и самопожертвования ради защиты Родины.

"Глубочайший вам поклон за то, что вы сделали, благодаря вам мы сейчас живем, работаем, воспитываем детей. И я уверен, если мы будем брать пример с вас, то победа всегда будет за нами", - сказал Юрий Шалабаев.

Участники мероприятия вспомнили события военных лет и почтили память отдавших жизнь участников войны.

"Я с 1943 года воевала на 2-м Украинском фронте. Участвовала в освобождения Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии и Чехословакии, форсировании Днепра.  Победу встретила в Австрии. Мы подъехали к Венскому дворцу, он был заминирован, нас не подпускали. Мы все равно там сфотографировались, мы уже 2 мая знали, что мы победили", - рассказала участник Великой Отечественной войны, фронтовик, Почетный ветеран города Нижнего Новгорода Евгения Нечаева.

В Нижнем Новгороде проживает 3 306 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе: 163 участника и инвалида войны, 84 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 3054 труженика тыла, 89 жителей блокадного Ленинграда и другие.

Ранее сообщалось, что нижегородские "Волонтеры Победы" накануне 9 мая проведут серию концертов для ветеранов.

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Теги:
Ветераны
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