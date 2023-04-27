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Общество

ННГУ им. Лобачевского начал сотрудничать с двумя вузами Армении

05 мая 2023 15:53  [106] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

ННГУ им. Лобачевского начал сотрудничать с двумя армянскими вузами. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Согласно информации, в конце апреля делегация ННГУ во главе с и.о. ректора Олегом Трофимовым посетила Республику Армения, где встретились с ректором Армянского государственного университета Дианов Галоян.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки, а также соглашение об академическом обмене обучающимися.

Также представители нижегородского и армянских вузов обсудили взаимодействие в рамках Евразийского сетевого университета и подписали дорожную карта развития сотрудничества по направлениям экономики, финансов и менеджмента на 2023-2025 годы.

Далее делегация ННГУ провела встречу с руководителем представительства Россотрудничества в Армении Вадимом Фефиловым, в ходе которая обсуждались организация совместных образовательно-просветительских мероприятий в Армении, взаимодействие с армянскими школами, проведение выставочных мероприятий и участие представителей ННГУ в мероприятиях по привлечению талантливых абитуриентов из Армении.

Кроме того, нижегородцы посетили Ереванский государственный университет, где Олег Трофимов и ректор ЕГУ Оганнес Оганнисян подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки и дорожную карту его реализации. Особый акцент в совместной работе будет сделан на технологиях искусственного интеллекта и IT.

В ближайшее время вузы планируют заключить соглашение об академическом обмене студентов, а также начать реализацию совместных проектов в области фундаментальных научных исследований и NBICS-технологий (объединяющих достижения нано-, био-, информационных и когнитивных технологий).

Ранее ННГУ начал сотрудничать с Российско-Армянским государственным университетом, Институтом литературы имени М. Абегяна, Национальной академией наук Республики Армения, Армянским государственным педагогическом университетом имени Хачатура Абовяна.

Напомним, что ученые НГТУ им. Алексеева будут преподавать в Узбекистане.

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Теги:
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