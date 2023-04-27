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Общество

Мемориальную доску гендиректору НПП "Полёт" Евгению Белоусову открыли в Нижнем Новгороде

05 мая 2023 17:26  [109] Общество
Мемориальную доску гендиректору НПП Полёт Евгению Белоусову открыли в Нижнем Новгороде

Мемориальную доску гендиректору НПП Полёт Евгению Белоусову открыли в Нижнем Новгороде

Фото: Telegram-канал Олега Лавричева

В Нижнем Новгороде на фасаде главного здания АО "НПП "Полёт" на Комсомольской площади 5 мая состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски генеральному конструктору, доктору технических наук, Заслуженному деятелю науки РФ, лауреату Государственных премий СССР и РФ, Почётному гражданину Нижегородской области Евгению Леонидовичу Белоусову.

В мероприятии приняли участие председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, глава регионального Минпромторга Максим Черкасов, председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям ЗСНО Василий Суханов, дочь Евгения Белоусова Татьяна, а также представители бизнеса, ветеранских, общественных, профсоюзных организаций и сотрудники предприятия.

Напомним, предложение увековечить память гендиректора НПП "Полёт" Евгения Белоусова было озвучено на заседании комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде в декабре 2021 года. С данной инициативой в комитет обратились руководство и коллектив предприятия. Предложение было поддержано на заседании Думы 23 марта 2022 года.

Олег Лавричев подчеркнул, что под руководством Евгения Белоусова было разработано несколько поколений техники авиационной радиосвязи для самолётов и вертолётов военного и гражданского назначения.

"Благодаря ему даже в непростой для страны период экономических реформ предприятие продолжало стабильно работать и развиваться, наладив выпуск продукции гражданского назначения. Как сказала дочь Евгения Леонидовича Татьяна Белоусова, отличительными чертами её отца были доброта, высокая ответственность и патриотизм. На таких людей мы должны равняться и бережно хранить память о них и их трудовых подвигах во имя Отечества!", - сказал спикер Гордумы.

Евгений Белоусов, коренной нижегородец, работал в НПП "Полёт" с момента его образования в 1964 году по 2015 год, с 1972 по 2009 год был руководителем предприятия. Он внёс значительный вклад в дело укрепления обороноспособности государства.

Белоусова считают одним из основателей отечественной научной школы прикладных основ техники авиационной радиосвязи: он автор более 150 научных трудов, включая три монографии, имел 22 патента и 39 авторских свидетельств на изобретения. По его инициативе в Нижнем Новгороде и регионе были построены объекты промышленного и социального назначения, а под его руководством разработано и внедрено в серийное производство несколько поколений комплексов и аппаратуры авиационной радиосвязи (свыше 100 наименований).

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Теги:
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