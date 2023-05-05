Нижегородцы присоединились к Всероссийской хоровой акции ко Дню Победы Общество

В канун Дня Победы нижегородцы присоединились к Всероссийской хоровой акции, участники которой в разных уголках страны поют песню "Баллада о солдате". Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.

Хор Нижегородского государственного лингвистического университета и ансамбли межнациональных общин Нижегородской области исполнили ее на Стрелке, где в годы войны находился важный пункт воздушной обороны. Он располагался на крыше Александро-Невского собора. Тогда удалось отразить огромное количество атак на речные пути, мост, железнодорожный вокзал и город Горький.

Организаторами акции в Нижнем Новгороде стали правительство Нижегородской области и Дом народного единства.

"Песни обладают той силой единения, которая помогла победить нашим дедам и сплотила в борьбе за счастье и мирную жизнь страны", - отмечают организаторы акции.

Хештеги акции: #ДеньПобеды, #Балладаосолдате

Ранее сообщалось, что "Поезд Победы" встретили в Нижнем Новгороде.