Учреждения культуры Нижегородской области проведут праздничные мероприятия в честь Дня Победы Культура и отдых

Учреждения культуры Нижегородской области проведут праздничные мероприятия в честь Дня Победы. В регионе пройдут праздничные митинги, концерты, мастер-классы и тематические выставки.

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, в Кремлевском концертном зале 8 мая состоится традиционный праздничный благотворительный концерт "Этот день Победы!" с участием солистов-вокалистов и академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии под управлением Владимира Добровольского. В программе прозвучат знакомые песни военных и послевоенных лет. Вход свободный, по предварительной регистрации: https://nn-philharmonic.timepad.ru/event/2405820.

В День Победы, 9 мая, в центре культуры "Рекорд" состоятся специальные показы фильмов. В 14.00 запланирован показ картины "На войне как на войне" режиссера Виктора Трегубовича (1968), а в 16.00 – фильма "Проверки на дорогах" режиссера Алексея Германа (1985). Вход на сеансы - по предварительной регистрации: https://tsentr-kultury-rekord.timepad.ru/event/2401412/ и https://tsentr-kultury-rekord.timepad.ru/event/2401417/.

Также 9 мая Нижегородский театр кукол в 16.00 приглашает юных зрителей на спектакль по повести И. и Я. Златопольских "Ястребок" - это история маленького самолетика.

В Нижегородском театре юного зрителя 9 мая откроется выставка "ТЮЗ в годы Великой Отечественной войны". Ее первыми посетителями станут учащиеся кадетских школ, а также студенты речного училища. В экспозиции представлены афиши, программы и фото спектаклей, которые шли в театре в военные годы. Это вторая выставка в серии мероприятий, отражающих историю ТЮЗа за 95 лет существования театра. Она разместится в фойе и будет доступна после праздников для всех посетителей театра.

В День Победы в каждом районном центре состоятся торжественные митинги и праздничные концерты. Например, в Заволжье на летней эстраде парка имени Ю.А.Гагарина с 12.00 до 14.00 будет проходить гала-концерт XIX районного фестиваля-конкурса "Звезда Победы 2023" (в случае плохой погоды мероприятие перенесут во Дворец культуры Заволжья).

Также 9 мая в 19.00 в Шахунье на площади Советской городской Дворец культуры готовит патриотическую акцию "Народный хор Победы". Участники не только исполнят военные песни, но и вспомнят о важных событиях Великой Отечественной войны, ее героях, а также узнают историю создания каждой исполненных песен.

В Дзержинске на площади Дзержинского 9 мая в 18.30 начнется праздничный концерт, в котором примут участие ансамбль народной песни и танца "Любава", а также Лев Лещенко.

В Воскресенском районном краеведческом музее до конца мая будет работать выставка "В небе Северо-Западного фронта", посвященная подвигу летчиков в годы Великой Отечественной войны. На ней представлены предметы, обнаруженные участниками поисковых отрядов "Светочь", "Курган" и "Суть времени".

Ранее сообщалось, что нижегородцы и гости города смогут исполнить "Вальс Победы" в Кремле.