Нижегородцы и гости города смогут исполнить "Вальс Победы" в Кремле Общество

9 мая в 14.00 в Нижегородском Кремле около мемориала "Горьковчане – фронту" откроется танцевальная площадка "Вальс Победы". Об этом сообщает Штаб общественной поддержки "Единой России".

Нижегородцы и гости города смогут исполнить вальс под любимые песни военных лет.

Мероприятие пройдет в рамках реализации федерального партийного проекта "Старшее поколение".

"Приглашаем всех на праздничный вальс – и старшее поколение, и детей, и молодежь. "Вальс Победы" станет символом единства поколений и подвигов наших дедов и прадедов, всех тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны", - отметил заместитель руководителя штаба общественной поддержки Шамиль Мансуров.

Ранее сообщалось, что посмотреть трансляцию нижегородского Парада Победы можно будет в эфире региональных телекомпаний. Нижегородцы присоединились к Всероссийской хоровой акции ко Дню Победы. "Поезд Победы" уже встретили в Нижнем Новгороде.