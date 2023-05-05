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Общество

Нижегородцы и гости города смогут исполнить "Вальс Победы" в Кремле

07 мая 2023 16:18  [133] Общество

9 мая в 14.00 в Нижегородском Кремле около мемориала "Горьковчане – фронту" откроется танцевальная площадка "Вальс Победы". Об этом сообщает Штаб общественной поддержки "Единой России". 

Нижегородцы и гости города смогут исполнить вальс под любимые песни военных лет.

Мероприятие пройдет в рамках реализации федерального партийного проекта "Старшее поколение".

"Приглашаем всех на праздничный вальс – и старшее поколение, и детей, и молодежь. "Вальс Победы" станет символом единства поколений и подвигов наших дедов и прадедов, всех тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны", - отметил заместитель руководителя штаба общественной поддержки Шамиль Мансуров.

Ранее сообщалось, что посмотреть трансляцию нижегородского Парада Победы можно будет в эфире региональных телекомпаний. Нижегородцы присоединились к Всероссийской хоровой акции ко Дню Победы. "Поезд Победы" уже встретили в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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