Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в День Победы

Архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в Нижнем Новгороде включат в День Победы 9 мая.
Как сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр, праздничная иллюминация будет работать с 20.30.
В День Победы высотная доминанта Нижнего Новгорода окрасится в цвета георгиевской ленты. На световом панно появятся армейские звезды и графическое изображение ордена Отечественной войны, а на медиаэкране будет транслироваться "бегущая строка" с текстом: "9 Мая, 1941-1945".
Праздничную подсветку в День Победы включат 19 телебашен РТРС. На Останкинской телебашне с 20:00 до 23:59 пройдет праздничное световое шоу с зенитными прожекторами.
Ранее сообщалось, что праздничная подсветка украсит Нижегородский кремль в День Победы.
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