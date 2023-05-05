Нижегородская телебашня включит праздничную иллюминацию в День Победы Общество

Архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в Нижнем Новгороде включат в День Победы 9 мая.

Как сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр, праздничная иллюминация будет работать с 20.30.

В День Победы высотная доминанта Нижнего Новгорода окрасится в цвета георгиевской ленты. На световом панно появятся армейские звезды и графическое изображение ордена Отечественной войны, а на медиаэкране будет транслироваться "бегущая строка" с текстом: "9 Мая, 1941-1945".

Праздничную подсветку в День Победы включат 19 телебашен РТРС. На Останкинской телебашне с 20:00 до 23:59 пройдет праздничное световое шоу с зенитными прожекторами.

Ранее сообщалось, что праздничная подсветка украсит Нижегородский кремль в День Победы.