Законопроект о запрете смены пола в паспорте разрабатывается в России Общество

Законопроект о запрете смены пола в паспорте разрабатывается в России, сообщают "Народные Новости".

Так, по словам главы Минюста РФ Константина Чуйченко, ведомством для последующего рассмотрения уже готовится соответствующий проект закона.

Предполагается, что в России будет введен законодательный запрет на смену пола.

Согласно статистике, с 2018 по 2022 год в России зарегистрировано свыше 2,7 тыс. случаев смены пола, после которых было заключено около 190 браков.

Ранее сообщалось, что цифровое удостоверение вместо оригинала паспорта планируют внедрить в России. Напомним также, что закон о единой биометрической системе принят Госдумой РФ.