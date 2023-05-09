Законопроект о запрете смены пола в паспорте разрабатывается в России, сообщают "Народные Новости".
Так, по словам главы Минюста РФ Константина Чуйченко, ведомством для последующего рассмотрения уже готовится соответствующий проект закона.
Предполагается, что в России будет введен законодательный запрет на смену пола.
Согласно статистике, с 2018 по 2022 год в России зарегистрировано свыше 2,7 тыс. случаев смены пола, после которых было заключено около 190 браков.
Ранее сообщалось, что цифровое удостоверение вместо оригинала паспорта планируют внедрить в России. Напомним также, что закон о единой биометрической системе принят Госдумой РФ.
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