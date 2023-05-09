Суд отказался снимать обвинения с подростка, убившего школьника в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд отказался снимать обвинения с подростка, убившего школьника в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Напомним, в июне 2022 года на улице Куйбышева в Московском районе 13-летний подросток несколько раз ударил ножом потерпевшего и скрылся с места происшествия. От полученных травм 12-летний мальчик скончался.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, но из-за того, что подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, оно было прекращено.

Обвиняемый был помещен в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, откуда он был отпущен через некоторые время. Подросток должен был явиться на экспертизу на вменяемость, но не сделал этого. В ноябре 2022 года он был объявлен в розыск. В феврале его обнаружили в арендованной квартире, после чего полицейские вернули подростка в Центр временной изоляции.

Адвокаты 13-летнего фигуранта обжаловали постановление о прекращении уголовного дела. По их мнению, дело нельзя прекращать, так как убийства не было, а обвиняемый оборонялся. В связи с этим статья уголовного дела должна быть изменена.

Как рассказал защитник семьи убитого мальчика Юлия Васильева, адвокаты считают, что погибший в течение трех лет угрожал однокласснику убить его отца, поэтому подростку пришлось обороняться. Доказательств этому предоставлено не было.

Кроме того, адвокаты предположили, что нанести удары ножом мог кто-то другой.

Московский районный суд Нижнего Новгорода в действиях следователя нарушений не нашел и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Теперь адвокаты семьи погибшего мальчика готовят иск о возмещении морального вреда на сумму 3 млн рублей.

Подросток, обвиненный в убийстве, был признан вменяемым. Из-за возраста к нему применили меру административного воздействия в связи с совершением общественно опасного деяния. Сейчас школьник находится в интернате закрытого типа в Казани.