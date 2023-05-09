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Общество

Участников СВО предлагают принимать в вузы без экзаменов

11 мая 2023 19:27  [62] Общество

В Госдуму РФ внесли на рассмотрение проект закона об упрощенном порядке зачисления в вузы участников специальной военной операции. Как сообщает телеканал "360", документ подготовила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Законопроект уже опубликован в базе Госдумы. Отмечается, что он направлен на социальную поддержку и социальную адаптацию вернувшихся к гражданской жизни участников специальной военной операции.

Согласно тексту документа, приём участников СВО в средние и высшие учебные заведения должен проходить без экзаменов, по результатам успешного собеседования.

При этом обратиться в образовательное учреждение участники спецоперации смогут в течение 3 лет после демобилизации или увольнения со службы.

Также упоминается, что правительство РФ должно установить специальности и направления, куда бывшие участники боевых действий смогут поступить после успешного собеседования.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО. Финансироваться фонд будет за счёт средств федерального бюджета, пожертвований и других источников.

Напомним, что нижегородские участники СВО будут освобождены от госпошлины за восстановление паспорта и прав.

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Теги:
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